¡Ê1¡Ë¤«¤éÂ³¤¯¡½¡½ÃÒÊÛ³Ø±à»þÂå¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡£Â¼¾å°Ë¸¶¤Ï¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤ä¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µå¤ÎÀÚ¤ì¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°Ë¸¶¤·¤ó¤É¤¤Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê¤´ÈÓ¤Ã¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£3Ç¯´Ö¡¢ÂÎ¤ËÊÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¹¡£Ä«¤ËÃã¤ï¤ó3ÇÕ¡¢Ãë¤´¤Ï¤ó¡¢´Ö¿©3¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Ìë¤´ÈÓ3ÇÕ¡¢Ìë¿©3¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤·¤«¿©