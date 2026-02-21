¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥¯¤ÏÀè½µ15Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óS13Ãå¤«¤é¤ÎÏ¢Æ®ºö¤Ç»²Àï¤¹¤ë¡£ËÒ±º»Õ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ°¤Î¶¥ÇÏ¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢Àè½µ¤Ë»È¤Ã¤Æº£½µ¤È¤¤¤¦·Á¡£Á°Áö¤Ï¤ä¤áÊý¤¬¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£6ÏÈ11ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏÈ¤è¤ê¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Î®¤ì¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£