５人組グループ・Ｍ！ＬＫの吉田仁人（２６）と、塩粼太智（２５）が２０日、横浜市のぴあアリーナＭＭで行われた、ダンサー・ＹＵＭＥＫＩのイベント「ＹＵＭＥＫＩａｎｄＦＲＩＥＮＤＳ：）」にゲスト出演した。「大好きな仲間たちと過ごす温かい時間を」テーマに行われたイベントで、ＹＵＭＥＫＩと親交が深い吉田と塩粼も出演。２０２４年発売の４ｔｈシングル「ＫｉｓｓＰｌａｎ」の振り付けをしたＹＵ