ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬¡¢21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç¡¢¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤òÌ³¤á¤ë¡£¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ44µå¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤Î¤³¤ÎÆü¤âµÙÆüÊÖ¾å¤Çµ¹ÌîºÂµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¡Ö¤á¤ó¤½¡¼Ï©¡×¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º¸ÏÓ¤¬½é¤Î³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£