¡Öµð¿Í½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²­Æì¡Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤òÌ³¤á¤ë»³ºê¤¬´°àúÅê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï¤ò·Þ¤¨¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï´°àú¤À¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏºäËÜ¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤â½é¼ÂÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£