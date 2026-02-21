¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀïÁ°¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ËÊÆ¹ñ¤Î¡ÈÀöÎé¡É¤òÍá¤Ó¤¿¡£Îý½¬¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµå¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿Â¼¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢µå¾ìÅþÃå¤Ï³«»Ï10Ê¬Á°¡£ÊÆ¹ñ¤é¤·¤¤¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤â¡¢Ìµ»ö¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Â¼¾å¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò