Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤¬¤¢¤ëÉÜÃæ»Ô¤ÎÆüÍË¤ÎÍ½Êó¤ÏÀ²»þ¡¹ÆÞ¤Ç¹ß¿å³ÎÎ¨20¡ó¡£½µËö¤Ï±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ÏÎÉÇÏ¾ì¤¬Ç»¸ü¡£·îÍË¤Ë1¥ß¥ê¤Î¹ß±«¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢¥À¡¼¥È¤ÏÀè½µ¤è¤ê¤Ï´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¡£¤¿¤À¡¢»þ·×¤òÍ×¤¹¤ëº½¾õÂÖ¤«¤ÏÅÚÍË¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Àè½µ¤ÏµÓ¼Á¤Ë¤è¤ëº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£