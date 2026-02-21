お笑いコンビ・バッテリィズが２０日、都内にできた「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＯＦＦＩＣＩＡＬＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに出席。元メジャーリーガー・川粼宗則氏（４４）、モーニング娘。’２６・牧野真莉愛（２５）、俳優・森山未唯（２５）と、３月５日のＷＢＣ開幕前に注目選手を語り合った。大の阪神ファンで知られるエース（３１）は、坂本誠志郎捕手を指名。「キャッチング