©ABCテレビ いま京都で注目を集める23歳の漆芸作家でアーティストの杜野菫さん。袴姿のままスノーボードでゲレンデを滑走した動画がSNSで大バズリしました。スノーボードは彼女が学校の卒業制作で発表した漆塗りや蒔絵を施したもの。時代に合った漆芸を追求しています。 ©ABCテレビ 杜野さんが卒業制作で発表したのは、漆塗りのスノーボード用具２セットとスキー用