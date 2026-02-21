¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¡Ä¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÇÛÂ°½éÆü¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¸¡ºº¥¨¥ê¥¢¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖ°Î¤¤¤Ï¤º¤Î²ÝÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈµïÌ²¤ê¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Å³ô¤Î½÷À­¼Ò°÷¤¬³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î!?¡×¤È·ã¤·¤¯ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ëÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ë¡¢Î©¾ì¤Î¼å¤¤·ÀÌó¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖµÙ·Æ¼¼¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢Çö°Å