ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³·î£²£·Æü¤Î³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬£²£°Æü¡¢½Ð¤Æ¤­¤¿¡£º¸ÏÆÊ¢¤Î¶ÚÂ»½ý¤Î¤¿¤á¡¢²­Æì¡¦ËÌÃ«¥­¥ã¥ó¥×¤òÎ¥Ã¦¡£Ì¾¸Å²°¤ØÌá¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¾¾»³¤Ï¡¢£±£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢½É¼Ë¤ÇÂÔµ¡¡££±£¹Æü¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÈ¯¾É¡£²­Æì¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤Ë