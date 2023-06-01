¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ÇÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬4ÁÈ2Ãå¤ËÆþ¤ê½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ê¿°æ°¡¼Â¤Ï3ÁÈ5Ãå¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï4ÁÈ5Ãå¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£