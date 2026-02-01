ºòÇ¯¤ÎMLS¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿²¦¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¡¢º£½µ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FCÀï¤è¤ê2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£º£Ç¯¤âÃíÌÜÅÙNo.1Áª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ßFW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤À¡£2026Ç¯¤ÏWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Îµ­Ï¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»900¥´¡¼¥ëÃ£À®¤À¡£¥á¥Ã¥·¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç672¥´¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç32