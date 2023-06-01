■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック女子1500m準々決勝（日本時間21日、アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！日本からは中島未莉（22、トヨタ⾃動⾞）、長森遥南（23、アンリ・シャルパンティエ）、平井亜実（28、トヨタ⾃動⾞）が準々決勝に出場。日本勢最初に登場した平井は