◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)スピードスケート女子1500mに挑んだ佐藤綾乃選手は1分58秒36で全体22位。インタビューでは悔し涙を流しました。自身のレースを振り返り、「自分の強みを出せたレースではなかったなと思うので、正直悔しい思いではあるんですけど。ずっとミラノに入ってからチームパシュートに特化したトレーニングが多くて。チームパシュートと個人種目