º£Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¡ÖÂè41²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â4490Ëü±ß¡Ë¤¬¡¢·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç20Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦2ÆüÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó12R¤Ï½éÆüÆÃÁª¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿9Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¡×¤À¡£3¼Ö¤Î¶áµ¦Àª¤Ï»ûºê¤òÀèÆ¬¤ËÏÆËÜ¡½¸ÅÀ­¤Ç·ëÂ«¡£·´»Ê¤Ëº´Æ£¿µ¡¢¾¾±º¤Ë¹Ó°æ¡¢¿¿¿ù¤Ë¤ÏÎëÌÚ¸¼¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£ÏÆËÜ¡½¸ÅÀ­¤òÏ¢¤ì»ûºê¤¬Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¤â¤¬¤¯¡£¤½¤ì¤â¸å¤í¤¬Íí¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥«¥Þ¥·¤È¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤éÏÆËÜ¤ÎÂæÆ¬¤À¡£¡ã9¡ä¡á¡ã