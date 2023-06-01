ºòÇ¯Ëö¤Îº´À¤ÊÝµ­Ç°¤«¤é·è¾¡¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºä°æ¡£½éÆü4R¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èÄ»Íº¸ã¤Î¥«¥Þ¥·¤ò½Ö»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÎØ³¦¥È¥Ã¥×µé¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤ò¸Ø¤ë±«Ã«°ì¼ù¤¬È¿±þ¤·¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¼èÄ»¤ËÈÖ¼ê¤ËÆþ¤é¤ì¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¿±þ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤·°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èºä°æ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£º£Ç¯¤³¤½¤ÏG1¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¡Ú9R¡Ûºä°æ¤¬½ÓÉÒ¤Ë·þ¤ë¡£¡Ê4¡Ë¡á¡Ê9¡Ë¡¢¡Ê4¡Ë¡á¡Ê2¡ËÎ®¤·¡£¡Ú12R¡Û¿¿¿ù¾¢¤ä¾¾±ºÍª»Î