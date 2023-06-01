JOC¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃæ°æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê17ºÐ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£17ºÐ¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤ÈÌ´ÉñÂæ¤ÇÉñ¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë