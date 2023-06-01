¤­¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡¥£³£µ¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆºÇ¹âºÛ¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸úÎÏÌµ¸ú¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£¹±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þ¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£¹±ßÂæÁ°È¾¤Ë¿­¤ÓÇº¤àÅ¸³«¡£ ¤¿¤À¡¢¥Ý¥ó¥É¤Î¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡£±ÑÃæ¶ä¤¬Íè·î¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¡¢°ú¤­Â³¤­¥Ý¥ó¥É¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¡¢±Ñ¹ñ¤¬²áµîºÇÂç¤ÎºâÀ¯¹õ