Æç¹â¡¢ÅìÂçÍýIII¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤È¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤­¤¿Æþ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿ô³Ø½Î¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿À¸¤­Êý¤È³Ø¤ÓÊý¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¶µ°é¾ðÊó¡¢¿¹¾å¶µ°é¸¦µæ½ê¡ËÆþ¹¾æÆ°ì¡Ê¤¤¤ê¤¨¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë¿ô³ØÀìÌç½Î¡Ö¿ô³ÚÆ»¾ì¡×ÂåÉ½¡£¸½Ìò°å»Õ¡£1988Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£Æç¹âÅù³Ø¹»¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²ÊÂ´¡£25Ç¯¤«¤é»¥ËÚ»Ô¤Ë°Ü