¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ä§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÖ´Ô¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£