¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ£´°ÌÆþ¾Þ¤Îº´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¤Ï£±Ê¬£µ£¸ÉÃ£³£¶¤Ç£²£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤­¤Ç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ£±¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Ç¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¸ÞÎØ°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë£²£¹ºÐ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡ÖÀµÄ¾¡¢·ë²Ì¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤âº£¼«Ê¬