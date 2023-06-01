¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤ÎÌÚÂ¤Éü¸µ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï11Æü¡¢2023Ç¯¤Î»ÔÌ±Æ¤ÏÀ²ñ¤Çº¹ÊÌÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ»ÔÌ±¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¡¢¾®·¿¤Î¾º¹ßÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÌÚÂ¤Éü¸µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É19ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ô¤Ï·×²è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë