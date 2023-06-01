¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤«¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê»Üºö¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£