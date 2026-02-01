½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¼ê¤ò¿¶¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡á¥ß¥é¥Î¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡Ê20Æü¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢²áµî2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï6°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤­¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦µ­Ï¿¤ò»ý¤Ä1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£°½Çµ¡ÊA