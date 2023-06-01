¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÈ½·è¤Ë¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£