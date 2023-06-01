Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤â½ªÈ×Àï¡£Åßµ¨¤Ï1924Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ç¡¢²áµî¤Ëµ¯¤­¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¤â´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡£À¤³¦¤ÎÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¡È»ëÄ°Î¨50¡ó¡É¤òµ­Ï¿¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£1984Ç¯¥µ¥é¥¨¥ÜÂç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î±éµ»¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢