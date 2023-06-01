¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï1Ê¬54ÉÃ86¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥×¥Þ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î²òÀâ¤â¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£31ºÐ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬·Þ¤¨¤¿¡¢º£Âç²ñ6¥ì¡¼¥¹ÌÜ¡£ºÇ½ªÂè15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¤³¦µ­Ï¿¤ò»ý¤ÄËÜÌ¿¼ïÌÜ¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç