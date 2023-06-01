パドレスのクレイグ・スタメン監督は20日（日本時間21日）、前日のライブBP登板時に左足の違和感で緊急降板した松井裕樹投手（30）の状態を説明。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場は「厳しい」と出場辞退を示唆した。