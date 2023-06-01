きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルが戻り売りに押されていることから、ユーロドルは一時１．１８ドル台まで買い戻される場面も見られた。米最高裁がトランプ関税を無効と判断したことでドル安の反応が出ている。ただ、ホワイトハウスは別の法的手段をすでに模索しており、関税が終了というわくではなさそうだ。市場もそれを認識している。 一方、ユーロ円は買い戻しの流れを続けており、一時１８３円台を