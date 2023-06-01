◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子１５００メートルで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分５４秒８６５で６位だった。レースのテレビ解説を務めた高木美帆の姉・菜那さんは、レース前に「一番思い入れのあるレースです。大丈夫。ラスト最高の滑りを」と願いを込めると、スタート直後から「しっかり最初から攻めていってほしいです」とエール。