侍ジャパンでパドレスの松井裕樹投手（３０）について２０日（日本時間２１日）、アリゾナ州ピオリアのキャンプ前にパドレスのスタメン監督が取材に応じ、松井の状態について「少しよくなっているようだ」と説明した。松井は前日１９日（同２０日）の実戦形式での練習中に左脚付け根に違和感を訴えて途中で切り上げ。この日もキャンプ地にしっかりとした足取りで歩いて姿を見せ、「これからチェックです」と言って、ロッカーか