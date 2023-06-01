◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１５００メートルが行われ、堀川桃香（富士急）は１分５９秒３３で２６位だった。北海道・大樹町に生まれ、４歳から競技を始めた。５人きょうだいの４番目で、全員がスケートに取り組む。大樹中２、３年時に３０００メートルで全中２連覇を達成するなど、日本の長距離ホープとして期待を集めてきた。白樺学園高３年時の２０２２