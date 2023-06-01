「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）同種目世界記録保持者で１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は１分５４秒８６５で６位に終わり、メダル獲得はならなかった。大会全４種目を終えた。前半から好ラップを刻み、残り１周までは１位を上回るタイムだったが、最後は失速した。ゴール後は表情を