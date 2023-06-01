◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が最終15組に登場。最後まで力を出し尽くす滑りを見せたが悲願の金メダルには届かず。メダルにも届かず6位に終わった。NHKBSの中継解説を務めた姉の高木菜那さん（33）は妹の今大会ラストとなる