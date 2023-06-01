ミラノ・コルティナ冬季五輪は２０日（日本時間２１日未明）、スピードスケート女子１５００メートルが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５４秒８６５で６位だった。高木は残り１周は２位のタイムで通過したが、最後が伸びなかった。金メダルは、アントワネット・ライプマ（オランダ）で１分５４秒０９だった。（デジタル編集部）世界記録を持つこの種目は、高木が今大会、金メダル獲得に最も強い思いを寄せてい