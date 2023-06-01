◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが行われ、世界記録を持つ高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分55秒865で6位に終わり、メダル獲得を逃した。◇高木美帆（たかぎ・みほ）☆生まれ、サイズなど1994年（平6）5月22日、北海道幕別町生まれの31歳。家族は両親と兄、姉・菜那。身長1メートル64