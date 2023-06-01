◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１５００メートルが行われ、前回大会４位入賞の佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１分５８秒３６で２２位だった。団体追い抜きでは３大会連続メダル獲得も、個人種目１レース目での表彰台はかなわなかった。今大会で五輪引退を表明している２９歳。五輪ラストレースとなる２１日のマススタートで悲願を目指す。今大会が最後の五輪。「集大成」