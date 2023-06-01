◆米大リーグオープン戦カブス―ホワイトソックス（２０日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）メジャーリーグのオープン戦初日でカブスとホワイトソックスが対戦し、カブスの鈴木誠也外野手（３１）が「３番・中堅」、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が「４番・一塁」でスタメンに名を連ねた。村上はオープン戦デビュー戦。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンに入った中心打者の２人