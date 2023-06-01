◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが行われ、世界記録を持つ高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分55秒865で6位に終わり、メダルを逃した。18年平昌の銀、22年北京の銀に続く、3大会連続メダルはならなかった。それでも、今大会は3個の銅メダルを獲得し、通算メダル数は日本女子最多を更新する10個