「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）チームパシュート銅メダルメンバーの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１分５８秒３６で終え、入賞はならなかった。前半から好ラップを刻んだが、終盤イタリアの選手に突き放された。暫定１０位にとどまった。◆佐藤綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道出身。釧路北陽高から高崎健康福祉大に進学