２０日午後８時頃、東京都武蔵村山市三ツ木のアパートで、「友人と口論になって殺してしまった」と男（２６）から１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、アパート駐車場に止めてあったワゴン車の車内から、男性の遺体を発見した。アパート住人の２０歳代男性と連絡が取れておらず、警視庁東大和署が遺体の身元を確認するとともに、死体遺棄容疑で、通報した男から事情を聞いている。現場は西武拝島線西武立川駅から北