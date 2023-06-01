お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）がパーソナリティーを務める20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」（金曜深夜0・30）を欠席した。出演者によると、インフルエンザに罹患（りかん）したためとという。ライセンス・井本貴史（48）は「お聞きの皆さん、すいません。今回、収録なんですけども浜田さんがお休みということで。インフルエンザにかかりまして」と説明。マネジャーから連絡を受け、浜田に「静養なさ