在韓アメリカ軍のF16戦闘機が18日、黄海上の中国の防空識別圏近くで訓練を行い、中国が戦闘機を出動させていたことがわかりました。韓国軍の関係者がきょう明らかにしたもので、互いに防空識別圏内への侵入はありませんでしたが、双方は一時的ににらみ合う状況になったということです。在韓アメリカ軍の戦闘機が中国の防空識別圏近くで訓練を実施するのは異例です。