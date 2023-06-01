三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り船が衝突し、釣り船の乗客が海に投げ出されました。その後、全員救助されましたが、このうち2人が死亡しました。真っ二つに割れ、海上を漂流する船。周囲にはライフジャケットや浮き輪が浮かんでいます。また、船首部分は逆さまにひっくり返り今にも沈みそうな状態です。貨物船の船長から通報があったのは、20日午後1時ごろ。貨物船の船長「漁船か何かに衝突した」鳥羽海上保安部などによりますと、貨