ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカとロシア、ウクライナによる実務者協議が10日以内に再び開かれる見通しだと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は20日、スイス・ジュネーブで行われた3者協議について代表団から報告を受けました。その後、記者団に対して次の協議を10日以内に行うことで合意したと明らかにしました。次回もジュネーブで開かれる見通しです。また、ロシアとの間で捕虜交換をおこなう方向で一致し、人数