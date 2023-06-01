ドバイDuty Freeテニス選手権大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日開催地：アラブ首長国連邦 ドバイコート：ハード（屋外）結果：[ジェシカ ペグラ] 2 - 1 [アマンダ アニシモバ] 試合の詳細データはこちら≫ ドバイDuty Freeテニス選手権第6日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子シングルス準決勝で、第4シードのジェシカ ペグラと第2シードのアマンダ アニシモバが対戦した。