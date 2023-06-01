カブスの鈴木はライブBPで今永と対戦し四球と中飛。計4人の投手と対戦し2打数1安打2四球だった。クレイグ・カウンセル監督はオープン戦初戦となる20日（日本時間21日）の本拠地でのホワイトソックス戦について「中堅で出場し、もう一試合に出てから、23日（同24日）には（日本行きの）飛行機に乗るだろう」と説明。中堅守備はメジャー4年間で経験は1度しかないが、侍ジャパンで任される可能性があり、大事な実戦となりそうだ