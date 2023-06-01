カブスの今永はキャンプ2度目のライブBPで打者8人と対戦し3四球、1奪三振。「少し制球を乱したが、自分のやりたいことはできた」と振り返った。投球間の時間制限「ピッチクロック」対策は試行錯誤中で、この日はグラブにサイン伝達機器「ピッチコム」を着けて投球。WBCに出場する侍ジャパン投手陣に向け「握りの調整もあれば、走者も気にしなきゃいけないので、18秒じゃ足りない。捕手からの返球後、すぐにサインを出しても