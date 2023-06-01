¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬²¬ËÜ¤Î¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤È¤Ê¤ë21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°ÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¡£WBC¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤ËÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁá½ÐÆÃ¼é¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï32¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç4Ï¢È¯¤ò´Þ¤à6ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£